Strage di Brescia, sentenza Cassazione: ergastolo per Maggi e Tramonte

Strage Brescia: Cassazione, ergastolo per Maggi e Tramonte

Condanna all'ergastolo confermata per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte per la strage di piazza della Loggia a Brescia. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno infatti respinto i ricorsi presentati da Maggi, ex ispettore veneto di "Ordine nuovo", e da Tramonte, ex fonte "Tritone" dei servizi segreti, contro la sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 22 luglio 2015. Alla lettura del verdetto era presente in aula, tra gli altri, Manlio Milani, leader del Comitato delle vittime (la moglie rimase uccisa nella strage). Milani ha seguito l'intera udienza del processo.