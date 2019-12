Strage di piazza Fontana, Graziani: “G. Salvini doveva chiedere ad Andreotti"

Strage di piazza Fontana, colloquio con Rainaldo Graziani: “Guido Salvini doveva chiedere ad Andreotti “

Rainaldo Graziani, leader del centro studi Ordine Nuovo, è al centro della attenzione mediatica dopo che il filosofo russo Alexandr Dughin ha scelto la sua cascina medievale come luogo per una sua conferenza. Ispirato alla sua teoria del “soggetto radicale” è ora sorta alla Corte dei brut, in provincia di Varese, una suggestiva scultura visiva, meta di curiosi e giornalisti di fama ai quali Rainaldo Graziani, figlio di Clemente, fondatore di Ordine nuovo offre ospitalità e cena. Ci siamo stati anche noi . Abbiamo parlato del ruolo che aveva Ordine Nuovo nelle inchieste su Piazza Fontana.