Strage di Strasburgo, Chérif in Germania. "Vendetta per i fratelli siriani"

L'attentatore di Strasburgo, Cherif Chekatt, avrebbe detto al conducente del taxi utilizzato per fuggire dal luogo dell'attacco di aver "ucciso per vendicare i fratelli morti" in Siria. Lo riporta il quotidiano Le Parisien, secondo cui Chekatt ha lasciato libero il tassista solo dopo che l'uomo si è professato "musulmano praticante" e "rispettoso della preghiera".

Strasburgo: anche polizia tedesca diffonde allerta su Chekatt

Il presunto autore dell'attacco ai mercatini di Natale di Strasburgo e' ricercato anche dalla polizia tedesca che ieri sera ha diffuso un'allerta con la sua foto. Berliner Zeitung scrive che il killer potrebbe avere in Germania, dove era stato imprigionato in passato, dei contatti che lo potrebbero aiutare nella fuga. Gli inquirenti hanno reso noto che poco prima dell'attacco, Chekatt aveva ricevuto una chiamata da un numero tedesco a cui non aveva pero' risposto. Le ricerche si concentrano soprattutto nelle localita' nel sud, al confine con Strasburgo.

Strasburgo: media, Chekatt rubo' denti d'oro a dentista in Germania

Che'rif Chekatt, identificato come l'autore dell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, rubo' dei denti d'oro in uno studio odontoiatrico nel 2012 in Germania. Lo scrive il quotidiano tedesco Tagesspiegel, citato da Le Figaro', secondo cui Chekatt compi' il furto a Magonza, dove oltre ai denti d'oro, porto' via anche dei contanti dalla cassa

Strasburgo: Torre Eiffel spenta in omaggio vittime attentato

Torre Eiffel spenta a mezzanotte in omaggio alle vittime dell'attentato di Strasburgo, come annunciato dalla sindaca di Parigi, Anne Hildalgo. Diversi utenti di Twitter hanno postato le foto su Twitter

Strasburgo: mercatino Natale restera' chiuso oggi

Il mercatino di Natale di Strasburgo rimarra' chiuso oggi, mentre continuano le ricerche dell'attentatore in fuga. Lo ha riferito il vice sindaco, Alain Fontanel a BfmTv.