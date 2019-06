Strage di Viareggio, condanne confermate agli ex vertici Rfi: 7 anni a Moretti

Strage Viareggio: Appello, Moretti condannato a 7 anni

L'ex ad di Fs Mauro Moretti, e' stato condannato dalla corte di Appello di Firenze a 7 anni per la strage di Viareggio. Erano per lui stati chiesti 15 anni e mezzo di condanna (sia per il suo ruolo di Ad di Rfi sia come Ad di Fs, per la quale era stato assolto in primo grado). Oltre a Moretti, sono state condannati altri 15 imputati.

Tra loro anche l'ex ad di Rfi Michele Elia e' stato condannato dalla corte di Appello di Firenze a 6 anni per la strage di Viareggio. Erano per lui stati chiesti 14 anni e mezzo.

Assolto invece Giulio Margarita (ex dirigente della direzione tecnica di Rfi e oggi dirigente di Ansf, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria) che in primo grado era stato condannato 6 anni e sei mesi. Il Pg aveva chiesto 12 anni e sei mesi. Per i giudici "il fatto non sussiste".