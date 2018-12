Strage discoteca Corinaldo: il momento del crollo della balustra. Video

Le immagini del momento in cui crolla la balaustra all'esterno del 'Laterna Azzurra Clubbing', della discoteca di Corinaldo. Le immagini riprendono una porta di sicurezza aperta, attraverso la quale spingono verso l'esterno decine di persone, mentre diverse altre sembrano quasi a fare da tappo, quasi non si rendessero conto di quanto stava accadendo. All'improvviso il crollo di una ringhiera di ferro, quella di sinistra uscendo dal locale, con decine di persone che sono finite una sopra all'altro in un fosso ("profondo circa un metro", hanno riferito i carabinieri). E' in quel punto, secondo quando appreso, che hanno perso la vita tutte e sei le vittime, anche perche' il crollo della ringhiera ha creato panico ulteriore