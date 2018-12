STRAGE DISCOTECA CORINALDO. SALVINI, SE HAI MORTI SU COSCIENZA PER AVIDITA', TUO POSTO E' LA GALERA

"Se verrà accertato che qualcuno per avidità ha sulla coscienza qualche morto e non ha fatto quello che doveva, questa gente deve pagare fino all'ultimo. E questo vale per quello che è accaduto stanotte nelle Marche. Se nel tuo locale invece di 800 persone ne hai fatte entrare 2.000, il tuo posto è la galera fino alla fine dei tuoi giorni". Così Matteo Salvini dal palco di Piazza del Popolo, a proposito della tragedia di Ancona.

Strage discoteca Corinaldo. Il premier Conte: "Pretendiamo risposte chiare"

Il presidente del Consiglio segue da vicino la tragedia di Corinaldo, pretende risposte chiare e celeri sulle cause e sta per andare nelle Marche. "Quello che doveva essere un incontro gioioso, un concerto, si e' trasformato in tragedia, una tragedia inaccettabile", scrive Giuseppe Conte a proposito della strage di Corinaldo, dove hanno perso la vita sei persone. "Quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, nelle Marche, sta suscitando un grande dolore in tutta la comunita'. Sono sei le vittime gia' accertate, di cui cinque giovanissime. Il mio pensiero commosso non puo' che andare a queste vite spezzate e ai loro familiari", sottolinea. "Seguo con grande apprensione anche l'evoluzione delle condizioni di salute, alcune molto critiche, delle tante persone ricoverate nelle strutture sanitarie e sto per recarmi sul posto, per verificare di persona quello che e' accaduto. Ora e' il momento dei soccorsi e del cordoglio, ma e' chiaro che sono numerose le domande in ordine alla responsabilita' di questa tragedia, al rispetto delle norme di sicurezza, che dovranno trovare una risposta chiara, celere e univoca. Lo pretendiamo"

Strage discoteca Corinaldo: Di Maio, assurdo morire cosi', faremo chiarezza

Una morte assurda: cosi' il vicepremier, Luigi Di Maio, commenta sul suo profilo Facebook la tragedia in discoteca a Corinaldo. "E' assurdo morire cosi' - scrive Di Maio - come governo faremo massima chiarezza sulla dinamica della vicenda (se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza) e individueremo i responsabili. Un abbraccio e un pensiero alle famiglie delle vittime e a tutti i feriti". Nel post il vicepremier elenca i nomi e l'eta' delle sei vittime della tragedia: fra questi cinque minorenni e una mamma.

Strage discoteca: Salvini ricorda vittime, minuto di silenzio

"Permettetemi in questo che voleva e doveva essere un giorno di festa, ringraziando le decine di italiani che sono qui" di ricordare le vittime della strage in discoteca a Corinaldo. E' quanto ha affermato Matteo Salvini chiedendo da piazza del Popolo un minuto di silenzio. "Una festa non puo' essere una festa se sei ragazzi che erano usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia", ha affermato. "Ci stringiamo a quelle famiglie marchigiane"

Strage discoteca Corinaldo. Meloni, scoprire cause e responsabili

Fare di tutto per conoscere le cause e i responsabili della strage nella discoteca di Corinaldo. A chiederlo e' il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che su Facebook scrive: "Da italiana e da mamma rimango impietrita di fronte alla tragedia che ad Ancona, in un locale, trasforma un concerto in una vera e propria strage. Muoiono cinque adolescenti e una mamma, che presumibilmente si trovava li' per proteggere i suoi figli. Altri ragazzi, troppi, sono in ospedale, diversi in condizioni gravi. Prego per loro e per le loro famiglie. E spero che si faccia tutto cio' che e' umano per conoscere le cause e colpire gli eventuali responsabili"

Strage discoteca Corinaldo: Gelmini (FI), accertare subito responsabilità

"Strage davvero inconcepibile al concerto di #SferaEbbasta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona. 6 morti (5 ragazzi e una mamma), 12 feriti in gravi condizioni, piu' di 100 con traumi da schiacciamento. Accertare subito responsabilita', mai piu' tragedie cosi' assurde". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.