Strage discoteca Corinaldo: un solo paziente ancora in prognosi riservata

Un solo paziente, dei feriti più gravi nella tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo (Ancona), resta in prognosi riservata. Nel bollettino sanitario dell'azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona si sottolinea che "attualmente sono ricoverati presso questa azienda sei pazienti: due in Medicina d'Urgenza di cui uno ancora in prognosi riservata e quattro in Clinica di Neurologia".

Discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, sciolte le prognosi a due pazienti in terapia intensiva sino a venerdì

"Infatti, anche i due pazienti fino a ieri ricoverati nelle terapie intensive, per i quali sono state sciolte le prognosi riservate, sono stati trasferiti nel reparto di Clinica Neurologica", sottolinea nel bollettino il dirigente medico della Direzione Medica Ospedaliera, Leonardo Incicchitti.