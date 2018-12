Strage discoteca: Sfera Ebbasta, per rispetto cancello tutti concerti

"Per quanto poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e' proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e gli instore delle prossimi giorni verranno cancellati. La mia musica dovrebbe essere uno strumento che unisce le persone, Speriamo che lo diventi davvero". Il trapper Sfera Ebbasta affida a Twitter il suo pensiero per le giovani vittime della calca della notte nella discoteca nell'Anconetano dove doveva esibirsi.

"Sono profondamente addolorato per quello che e' successo ieri sera a Corinaldo - scrive il musicista - e' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e' il dolore di queste tragedie. Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto puo' essere pericoloso e' stupido usare lo spray al peperoncino in una discoteca. Grazie a tutte le persone, le ambulanze e le forze dell'ordine che hanno prestato soccorso durante la notte".