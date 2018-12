Strage discoteca, Sfera Ebbasta: "Stravolto da quello che è successo"

"Sono stati giorni di silenzio e riflessione, anche per me. Non e' facile trovare le parole giuste, non esistono parole giuste per descrivere il dolore che questa tragedia ha creato. Tutto quello che e' successo mi ha stravolto". Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, il trapper che, venerdi' 7 dicembre si sarebbe dovuto esibire al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, e' tornato a parlare della strage costata la vita a cinque adolescenti e una giovane mamma, mentre i feriti sono stati un centinaio. "Sapere che tutte quelle persone erano li' per me, per divertirsi insieme a me, non mi da' pace - scrive sul suo profilo ufficiale su Instagram -. In questi giorni ne ho sentite di ogni, anche contro di me, ma non e' mia intenzione esprimermi sulle cattiverie che ho dovuto ascoltare, purtroppo si commentano da sole. Tutto cio' che ho provato e che provo, tutto quello che sto facendo e che ho in mente di fare rimarra' privato. Portero' per sempre nel cuore e sulla mia pelle il ricordo di queste persone". Il messaggio del trapper si chiude con un pensiero a chi gli e' stato vicino ("la mia famiglia, i miei amici e tutti i fan") e alle prossime tappe del suo tour: "Ci si vede ai concerti in giro per l'Italia, sono pronto per affrontare questo 2019 con ancora piu' grinta e passione di prima".