Strage Istanbul, la Turchia accusa: "C'è dietro un'intelligence straniera"

STRAGE DI ISTANBUL, LA TURCHIA ACCUSA UN'INTELLIGENCE STRANIERA

Il massacro di 39 persone, avvenuto la notte di Capodanno presso l'esclusivo locale Reyna, a Istanbul, sarebbe stato realizzato con il supporto di un'intelligence straniera. A dichiararlo il vicepremier Numan Kurtulmus questo pomeriggio. "Da cio' che ci risulta l'attacco al Reyna non e' stato solo un attacco terroristico, ma presenta aspetti nella pianificazione e organizzazione che riconducono all'azione di intelligence straniera", ha detto.

CONTINUANO LE OPERAZIONI PER CERCARE IL KILLER DI ISTANBUL

Ieri intanto, la polizia turca, durante una retata nella citta' di Silivri, vicino Istanbul, ha trovato 150 mila dollari, che si ritiene costituisca la ricompensa per il terrorista Abdulkadir Masharipov, l'uzbeko ancora ricercato. A Smirne intanto, e'stata confermata la detenzione in carcere per 20 arrestati, per lo piu' centroasiatici e un cittadino marocchino, il quale si e'spacciato per siriano, facendo aumentare i sospetti da parte della polizia. Gli inquirenti hanno fatto sapere di stare lavorando in stretto contatto con le autorita' di Uzbekistan, Kirghizistan e Marocco.