Strage Viareggio, Mauro Moretti ed Elia colpevoli. Condannati a 7 anni

Strage Viareggio: 7 anni e 6 mesi a Soprano

Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di Ferrovie e oggi presidente di Leonardo-Finmeccanica, e' stato condannato a 7 anni dal Tribunale di Lucca al termine del processo per la strage di Viareggio. Moretti non era presente in aula alla lettura della sentenza. I pm avevano chiesto la condanna a 16 anni.

Strage Viareggio: 7 anni e 6 mesi a Elia

Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rfi, e' stato condannato a 7 anni e 6 mesi dal Trribunale di Lucca al termine del processo per la strage di Viareggio.

Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia e di Fs Logistica, e' stato condannato a 7 anni e 6 mesi dal Trribunale di Lucca al termine del processo per la strage di Viareggio.

Strage Viareggio: le tappe dal disastro alla sentenza

Era il 29 giugno 2009 quando il 'cuore' di Viareggio si trasforma in pochi istanti in un inferno di fuoco e ambulanze: ci sono voluti sette anni e mezzo e 140 udienze per arrivare alla sentenza di primo grado pronunciata il tribunale di Lucca per il disastro ferroviario che nell'estate 2009 fece 32 vittime.

- LA SEQUENZA DELL'INCIDENTE Alle 23,48 del 29 giugno 2009 un treno merci partito da Trecate, in Piemonte, e diretto a Gricignano, in Campania, deraglia poco dopo aver superato la stazione ferroviaria della cittadina balneare toscana. Una delle cisterne che trasportano Gpl si rovescia su un fianco e si squarcia sbattendo a forte velocita' contro un ostacolo (un picchetto secondo quanto sostenuto dall'accusa, una 'zampa di lepre' stando alla ricostruzione della difesa) e da un grosso foro comincia a fuoriuscireil gas che avvolge i binari e le abitazioni affacciate sulla linea ferroviaria. Pochi minuti piu' tardi, forse innescata dal motore di uno scooter che percorre la strada parallela ai binari, nell'aria satura di Gpl un'esplosione d'improvviso sprigiona una tempesta di fiamme che investe in una frazione di secondo tutto quanto si trova nel raggio di centinaia di metri. Case, negozi, uffici, automobili vengono inghiotti e distrutti dalla nuvola fuoco. La zona piu' gravemente colpita e' quella di via Ponchielli, quasi completamente rasa al suolo. Pesantissimo il bilancio delle vittime, molte delle quali decedute nei giorni successivi a causa delle destanti ustioni riportate. Alla fine si conteranno 32 morti, l'ultimo dei quali e' una giovane donna ecuadoriana, deceduta alla vigilia di Natale di quell'anno, dopo quasi sei mesi di agonia.

- L'INCHIESTA GIUDIZIARIA Parallelamente alle operazioni di soccorso e di scavo fra le macerie che andranno avanti per giorni e giorni, la Procura di Lucca apre un'inchiesta per verificare le cause del deragliamento e individuare le eventuali responsabilita' dell'accaduto. Ma l'attivita' investigativa procede a rilento, tanto che i familiari delle vittime piu' volte fanno sentire la loro voce sostenuti dai rappresentanti delle istituzioni, e chiedono verita' e giustizia per le vittime di uno dei piu' gravi disastri ferroviari avvenuti in Italia. Dopo quattro anni, nel luglio 2013, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Lucca, Alessandro Dal Torrione, rinvia a giudizio 33 fra persone fisiche e persone giuridiche. Fra loro ci sono Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di Ferrovie e oggi presidente di Leonardo-Finmeccanica, Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rfi, Giulio Margarita, ex direttore Sistema gestione sicurezza di Rfi e ora all'Agenzia sicurezza ferroviaria, Gilberto Galloni, ex ad di Fs Logistica, Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia e della stessa Fs Logistica.

- IL PROCESSO Nel novembre 2013, nel polo fieristico di Lucca trasformato per l'occasione in aula di Tribunale, si celebra la prima udienza del processo. Fra i reati a vario titolo contestati agli imputati, i piu' gravi sono quelli di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo, incendio colposo, e violazione delle normative sulla sicurezza. A presiede il collegio giudicante viene designato Gerardo Boragine. Dopo tre anni di udienze, nel settembre scorso i pubblici ministeri Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino tengono la requisitoria e avanzano le richieste di condanna. La pena piu' pesante - 16 anni di reclusione - viene proposta per Mauro Moretti. Quindici anni sono invece richiesti per Michele Mario Elia, all'epoca dei fatti ad di Rete Ferroviaria Italiana. Quanto alle societa' coinvolte nel processo, i pm chiedono risarcimenti milionari a Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Fs logistica, Gatx Rail Austria (titolare del carro che svio' e prese fuoco) e alle officine Jugenthal di Hannover (dove fu fatta la manutenzione dell'asse del vagone).

- IL RISCHIO PRESCRIZIONE Sul processo per la strage ferroviaria di Viareggio pende il rischio della prescrizione. Per quello che riguarda il giudizio di primo grado i termini sono stati rispettati, ma c'e' la possibilita' che nei gradi successivi possa scattare la mannaia della prescrizione per alcuni dei reati (in primis, incendio colposo e lesioni colpose). Una preoccupaazione ben presente ai familiari delle trentadue vittime, che da tempo sollecitano un intervento normativo ad hoc.