Strasburgo, il killer non faceva parte di alcuna rete

Cherif Chekatt, l'autore dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo ucciso ieri dalla polizia, non faceva parte di alcuna rete e non ha avuto appoggi nella fuga dopo l'attacco. Lo ha riferito il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, parlando dei primi sviluppi delle indagini in una intervista a Europe 1. Castaner ha precisato che i tre agenti di polizia che hanno ucciso Chekatt nel quartiere di Neudorf non lo hanno trovato "per caso", come alcuni hanno detto, ma a a conclusione di un "lavoro sul campo". "Sin dal primo momento le indagini si sono orientate sul quartiere di origine dell'attentatore" e "tutto fa pensare" che Chekatt non ha mai lasciato Neudorf dopo l'attentato.