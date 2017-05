Strasburgo gela Berlusconi: "Non è candidabile alle elezioni 2018"

SILVIO BERLUSCONI NON SARA' CANDIDABILE ALLE ELEZIONI 2018

Silvio Berlusconi non sarà candidabile sia che si vada a votare per le politiche in autunno, sia che ci si vada a naturale scadenza della legislatura a primavera 2018. La Corte di Strasburgo gela Berlusconi.

SENTENZA NON PRIMA DI LUGLIO 2018

il presidente italiano della Corte di Strasburgo, Guido Raimondi, ha infatti deciso di astenersi. I giudici avranno bisogno di 4 o 5 mesi per prepararsi e dunque l'udienza pubblica sul caso Berlusconi-Severino non si terrà prima di ottobre-novembre e non a luglio come sperava Berlusconi. Per emettere le sentenze, poi, la Corte impiega tra i sei e i dieci mesi, per cui il verdetto su Berlusconi non arriverà prima di aprile 2018, al più tardi dopo l'estate dello stesso anno. Per cui, il leader di Forza Italia sarebbe incandidabile pure con le elezioni a maggio 2018.