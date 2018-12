Strasburgo: giornalista Antonio Megalizzi è morto

Strasburgo: Conte, notizia morte Antonio mi rattrista molto

"Questa notizia mi rattrista molto". Cosi' il presidente del Consiglio parlando della morte del giornalista italiano. "Antonio - ha osservato - era appassionato d'Europa. Un pensiero di grande affetto va alla sua ragazza e i suoi familiari. Era un ragazzo che appariva pieno di vita nei racconti che mi sono stati fatti", ha concluso.

Antonio Megalizzi, il giornalista ferito gravemente nell'attacco di Strasburgo, e' morto. Megalizzi, 28 anni, era stato raggiunto da un colpo alla testa e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Lavorava per Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario ed era giunto a Strasburgo domenica scorsa per seguire l'assemblea plenaria dell'Europarlamento. Dopo l'università a Verona si era specializzato in studi internazionali all'università di Trento e stava seguendo un master sulle istituzioni europee.

Strasburgo, il killer Chekatt non faceva parte di alcuna rete

Cherif Chekatt, l'autore dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo ucciso ieri dalla polizia, non faceva parte di alcuna rete e non ha avuto appoggi nella fuga dopo l'attacco. Lo ha riferito il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, parlando dei primi sviluppi delle indagini in una intervista a Europe 1. Castaner ha precisato che i tre agenti di polizia che hanno ucciso Chekatt nel quartiere di Neudorf non lo hanno trovato "per caso", come alcuni hanno detto, ma a a conclusione di un "lavoro sul campo". "Sin dal primo momento le indagini si sono orientate sul quartiere di origine dell'attentatore" e "tutto fa pensare" che Chekatt non ha mai lasciato Neudorf dopo l'attentato.