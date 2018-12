Strasburgo: blitz della polizia nel quartiere Neudorf

Un'importante operazione di polizia e' in corso a Neudorf, il quartiere della citta' di Strasburgo, dove il presunto killer, Cherif Chekatt, ha fatto perdere martedi' sera le sue tracce dopo avere preso un taxi. Numerosi veicoli della polizia stanno chiudendo le strade del quartiere e le persone sono state evacuate dalle strade. Si tratta al Senato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, di una "operazione di verificare, per non restare con il dubbio" che nel quartiere vi sia qualche traccia del ricercato.

Il bilancio, sempre provvisorio, dell'attacco ai mercatini di Natale di Strasburgo e' di tre morti e 13 feriti. Di questi, ha spiegato il procuratore di Parigi, cinque sono gravi e otto lievi. Tra i cinque gravi, uno e' stato dichiarato in stato di morte cerebrale.

"I medici si sono presi 48 ore per valutare le condizioni di Antonio". Lo ha detto all'ANSA Danilo Moresco, padre di Luana, la fidanzata di Antonio Megalizzi, il giornalista trentino di 29 anni. "Sono stato ieri sera in ospedale a Strasburgo, la situazione e' stabile, stazionaria. Antonio e' in coma farmacologico. Non e' cambiato nulla nelle ultime ore. Confermo che Antonio e' stato colpito alla testa da un proiettile ma non sono riuscito a capire bene dove, perche' e' bendato e ha solo il viso scoperto", ha spiegato Moresco.

Sono avvolti nel dolore i familiari di Antonio Megalizzi, il giornalista radiofonico di 28 anni rimasto gravemente ferito nell'attentato a Strasburgo, che versa in condizioni disperate nel reparto rianimazione dell'ospedale accademico di Hautepierre nella periferia della citta' francese. Stando alle poche informazioni che trapelano dall'ospedale, Antonio resta in coma. Il proiettile che lo ha raggiunto, e' andato a conficcarsi nella parte posteriore del cranio tra nuca e spina dorsale e non consente l'intervento chirurgico. All'ospedale ci sono i genitori del giovane cronista, papa' Domenico, dipendente delle Ferrovie dello Stato, mamma Annamaria, catechista della parrocchia Cristo Re di Trento dove ieri sera e' stata celebrata una veglia, la sorella Federica, la fidanzata Luana Moresco e i genitori di quest'ultima che hanno raggiunto Strasburgo nel tardo pomeriggio di ieri.

"Ho visto Antonio stanotte, la situazione e' stazionaria. Ad oggi Antonio e' in coma farmacologico, e' attaccato a tutte le macchine possibili immaginabili". Cosi' all'AGI, Danilo Moresco, padre di Luana, fidanzata di Antonio Megalizzi, il giornalista trentino di 28 anni colpito da un proiettile nell'attentato di Strasburgo. Danilo Moresco, noto ristoratore di San Michele all'Adige, sta rientrando in Italia dopo aver visitato Antonio, che sta lottando tra la vita e la morte.

La prefettura di Strasburgo ha ufficializzato il terzo decesso negli attacchi di martedi' sera ai mercatini di Natale e ha annunciato che una quarta persona e' in stato di morte cerebrale. Lo rende noto 'Le Figaro'.