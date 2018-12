Strasburgo, spari in centro al mercatino di Natale: "2 morti e 11 feriti"

Torna la paura in Europa. Spari a Strasburgo, nel mercatino di Natale che si trova nel centro della città. E' di due morti e undici feriti il bilancio aggiornato, come riferiscono prefettura e polizia francese. Indaga la procura antiterrorismo di Strasburgo. La polizia ha confermato che l'autore degli spari è in fuga: sarebbe ferito e sarebbe schedato come un radicalizzato. Lo scrivono i media locali, tra cui L'Alsace, che citano fonti vicine all'operazione di polizia. Gli agenti hanno subito isolato la zona prossima al mercatino di Natale dove è avvenuta la sparatoria.

Francia: Governo, "evento grave a Strasburgo, restate a casa"

"Evento grave di sicurezza pubblica in corso a Strasburgo. Gli abitanti sono invitati a restare a casa. Maggiori informazioni saranno diffuse in seguito", ha scritto il ministero dell'Interno francese in un alert diffuso su Twitter.

Strasburgo: testimone italiana, centro bloccato da polizia

"Siamo chiusi in un pub, avevamo da poco superato il mercatino di Natale, abbiamo sentito delle grida e ora il centro e' bloccato dalla polizia. Non possiamo uscire e non sappiamo cosa stia succedendo all'esterno", cosi' all'Agi l'addetta stampa all'Europarlamento, Valentina Parasecolo, che si trovava a Strasburgo per la plenaria. "Sono con mio marito e mia figlia che ha un anno e mezzo, stiamo seguendo gli aggiornamenti su Twitter. E' una situazione indecifrabile, molti miei colleghi sono rimasti bloccati all'Europarlamento".

Strasburgo: Tajani, probabile terrorismo Parlamento in sicurezza

Il Presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, ha dato l'ordine di chiudere il Palazzo dell'Assemblea per metterlo in sicurezza. "Ci sono morti e feriti - dice Tajani - probabilmente e' terrorismo". Tajani conferma che gli spari sono avvenuti a circa tre chilometri dalla sede del Parlamento europeo, dove ci sono i mercatini di Natale.