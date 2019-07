Vulcano Stromboli: esplosioni da cratere, turisti in mare

"C'e' stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si e' alzata una colonna di fumo e lapilli incendiari su Ginostra e fiamme sui costoni del vulcano". Sono momenti di paura vissuti da alcuni testimoni a Stromboli, che raccontano di una vera e propria "pioggia di lapilli". Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall'Ingv di Catania. Due "trabocchi" di lava scendono dalla Sciara del fuoco. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti e di Ginostra. Dei turisti per paura si sono lanciati in mare.

Un escursionista è morto e un altro è ferito sul versante dello Stromboli in eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perchè c'è troppo fumo e la zona è impervia. Il quadro drammatico è confermato anche dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni.

Evacuate a Ginostra una settantina di persone impaurite dalla situazione prodotta dall'eruzione. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Su Stromboli la squadra dei pompieri di Lipari, trasportata dalla Capitaneria di Porto, ha raggiunto attraverso una mulattiera Punta dei Corvi. Presenti diversi incendi di vegetazione causati dall'eruzione, sui quali stanno ancora operando i canadair. L’intervento più rilevante riguarda il salvataggio di due escursionisti segnalati in difficoltà, per il cui soccorso opera l’elicottero del reparto volo di Salerno, con difficoltà operative per il gran fumo. Inviato sul posto un secondo elicottero dal reparto volo di Catania e la motobarca dal nucleo di Messina.