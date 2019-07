Studentessa veronese muore in Grecia durante una vacanza

Una studentessa di 17 anni, Swami Codognola, di Verona, è morta per un malore improvviso. La giovane si trovava in vacanza a Naxos in Grecia, è stata male e, trasportata in ospedale ad Atene è deceduta forse a causa di uno choc anafilattico. La ragazza era figlia di Paolo Codognola, portiere cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona. E proprio sul sito della squadra è il presidente ad esprimere le condoglianze: "Luca Campedelli a nome di tutta l’A.C.Chievo Verona, apprende con dolore la tragica notizia della scomparsa di Swami Codognola, figlia di Paolo e Michela. A Paolo, cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile del Chievo Verona, e Michela le più profonde condoglianze da parte di tutta la società".