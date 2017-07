“Studiare Borsellino nelle scuole come esempio per i più giovani”

“La morte di Paolo Borsellino rappresenta un tragico capitolo per il nostro Paese per cui ancora oggi, dopo 25 anni dall’accaduto, non è ancora del tutto chiaro ciò che avvenne il 19 luglio del 1992. – Lo ha riferito in una nota Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in occasione dell’anniversario della morte del magistrato, avvenuta ad opera della mafia in via D’Amelio a Palermo. - “La sua memoria rappresenta un contributo all’educazione alla legalità, il che significa diffondere quei valori culturali per cui è morto. E mi riferisco all’onesta intellettuale nel perseguire le proprie ideologie, alla naturale predisposizione per il giusto e nel denunciare le gravi implicazioni mafiose di un Paese corrotto. La storia di Paolo Borsellino, come quella dei suoi valorosi colleghi, deve essere studiata nelle scuole italiane proprio per divulgare, tra i giovani, quei valori sani che lo hanno reso un grande Uomo ed eroe italiano.”