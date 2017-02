Stupro su bimba, il processo dura 20 anni. Prescrizione per il violentatore

Stupro su bimba: processo prescritto,Orlando dispone accertamenti

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha incaricato gli ispettori di via Arenula, di svolgere accertamenti preliminari in merito al processo, caduto in prescrizione, a carico di un uomo accusato di aver violentato la figlia della convivente quando era minorenne.

Un processo vergognosamente lungo 20 anni

L'imputato era stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere dal Tribunale di Alessandria, ma ieri, la Corte d'Appello di Torino ha pronunciato l'intervenuta prescrizione, perche' trascorso troppo tempo - 20 anni - dai fatti contestati. Incredibilmente il procedimento è restato fermo per nove anni in attesa di essere fissato. Ora a quanto si apprende dal ministero sono stati avviati gli accertamenti preliminari dell'ispettorato. L'udienza fu poi fissata nel 2016, troppo tardi per evitare la prescrizione.