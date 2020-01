Sub morti trovati con 100 kg di hashish in Sicilia. Un giallo alla Montalbano

Tre uomini in muta da sub spuntate sulle spiagge della Sicilia settentrionale senza che nessuno ne abbia mai segnalato la scomparsa ma anche panetti di hashish che emergono negli stessi giorni, su altre spiagge, dal nord al sud dell'isola. Un vero e proprio giallo alla commissario Montalbano come scrive Repubblica.

Un mistero che si infittisce da alcuni giorni e che sta impegnando diversi procuratori siciliani alle prese con un rompicapo che, almeno per il momento, non riesce ad andare oltre le ipotesi più fantasiose ma parte da un assunto: improponibile pensare che quei tre uomini con mute identiche addosso (uno con scarpe da tennis), morti non si sa né dove, né quando, né come, siano tre sub "normali" riaffiorati senza vita dopo una battuta di pesca andata a male.

Sempre come riferisce Repubblica, nessuno li ha riconosciuti (anche perché i corpi sono ormai devastati dall'acqua) né in Italia risultano sub scomparsi. Come improponibile sembra pensare che quei 128 chili di hashish, tutti in pacchi da 30 chili con sessanta panetti da 50 grammi ciascuno (valore sul mercato più di un milione di euro), confezionati in modo praticamente identico non facciano parte di una stesso carico di droga partito da chissà dove e arrivato in cinque punti diversi della Sicilia senza che ci fosse nessuno ad attenderlo. Ancora come scrive Repubblica, l'ardita ipotesi è che i tre sub morti e i pacchi di hashish spiaggiati siano collegati, ci stanno lavorando cinque procure, i carabinieri, le Capitanerie di porto, la Marina militare.