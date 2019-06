Succo di mela falso biologico, 9 arresti e sequestri per 6,5 milioni

La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode nel settore del commercio di prodotti biologici: con un'operazione chiamata "Bad Juice" sono stati eseguiti 9 arresti (8 in Italia) tra le province di Pisa, Salerno e in Serbia, sequestrati beni (6 società, beni mobili e immobili) per oltre 6,5 milioni di euro e prodotti adulterati per un valore di 4,8 milioni (1.411 tonnellate di prodotto adulterato e falsamente designato "biologico" tra succhi, confetture e conserve alimentari).