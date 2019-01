Sudan: Amnesty, rilasciata la giornalista italiana fermata da presunti agenti

E' stata rilasciata Antonella Napoli, la giornalista italiana fermata a Khartum, in Sudan. Lo si apprende da fonti qualificate che spiegano che era stata fermata perche' avrebbe scattato foto a obiettivi considerati 'sensibili'. Antonella Napoli, fondatrice e presidente della Onlus Italians for Darfur, si trova in Sudan per seguire le proteste contro il presidente Omar al Bashir.