Superenalotto, uscito il 6: vinti 67 milioni di euro

E' bastata una schedina da due euro per vincerne 67.218.272,10. Il Superenalotto di questa sera ha premiato con il 6 la combinazione venduta dalla tabaccheria 'Il Quadrifoglio' di Arcola, in provincia della Spezia. "Lo abbiamo appena saputo, ci hanno chiamato in tanti. Siamo contenti ma non abbiamo ancora realizzato quello che è successo, non capiamo cosa stiamo vivendo", così Daniela e Riccardo Rocchi, gestori dell'edicola a Romito Magra sulla strada provinciale commentando la vincita. Il nome della tabaccheria (Il Quadrifoglio) "ha proprio portato fortuna - dicono i due titolari -. Non abbiamo idea chi sia il fortunato che con una schedina da due euro ha vinto questa somma, in tanti giocano piccoli importi. I nostri clienti sono del posto, ma anche persone di passaggio, siamo sulla strada tra Lerici e Sarzana. Domani sicuramente appenderemo un bel cartello e festeggeremo brindando. Non era mai successo che qualcuno vincesse una somma così importante".

Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2020. La sestina vincente è stata: 16, 21, 33, 50, 57, 89 - numero Jolly 52 - SuperStar 26. Con quella di stasera sono 123 le vincite con punti '6' realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (Pr) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14esimo montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati.