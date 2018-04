Supermercato, debutta il dietista. Consulenza gratis in tre Ipercoop di Torino

Debutta il dietista al supermercato in tre punti vendita Ipercoop di Torino

Debutta il dietista al supermercato. Dal 16 aprile, all'interno degli Ipercoop di Torino, Chieri e Collegno, è arrivato Info.food, primo servizio gratuito in Italia di consulenza nutrizionale rivolto ai soci e ai consumatori. L'iniziativa è di Nova Coop che si avvarrà della collaborazione del corso di laurea in dietistica della scuola di medicina dell'Università di Torino attraverso un progetto formativo che coinvolgerà gli studenti del terzo anno del corso di studi.

"Ci sarà la presenza di una dietista di Nova Coop per tre giorni alla settimana nei punti vendita di Torino, Chieri e Collegno, darà informazioni sulla corretta alimentazione, su come fare la spesa ma anche sulle scelte da fare di fronte a problemi di salute", spiega Enrico Nada, responsabile delle attività sociali di Nova Coop. "L'auspicio - aggiunge - è che il progetto possa crescere in Piemonte e nel resto d'Italia". "L'obesità sta assumendo sempre più i contorni di una vera e propria epidemia a livello mondiale e l'Italia non fa eccezione, soprattutto in età pediatrica", afferma Andrea Pezzana direttore della struttura di dietetica e nutrizione clinica presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Secondo una ricerca dell'Istituto Superiore della Sanità su un campione di 48.400 genitori 48.900 bambini di oltre 2600 classi di tutta Italia il 21,3% è in sovrappeso e il 9,3% e obeso. In Italia un bambino su tre ha un peso che supera i limiti raccomandati per la propria età.