Taiwan, celebrate nozze gay. E' la prima volta in Asia

Celebrati a Taiwan i primi matrimoni gay, la prima volta in un Paese dell'Asia. Decine di coppie si sono presentate al comune per registrare legalmente la loro unione, una settimana dopo la legalizzazione delle nozze omosessuali da parte dei deputati taiwanesi, nonostante la forte opposizione dei conservatori. I primi a pronunciare il fatidico 'cì' sono stati Shane Lin e Marc Yuan. "Non è stato facile e sono molto fortunato ad aver avuto il sostegno della mia altra metà, della mia famiglia e dei miei amici", ha sottolineato Lin, dicendosi "orgoglioso del mio Paese così progressista".

Tra gli attivisti per i diritti gay, c’era oggi a Taipei anche Chi Chia-wei, che ha avuto un ruolo di primo piano nella lotta per i diritti della comunità Lgbt. “Mi sono preparato a lungo per questo giorno, anche se ci è voluto molto prima che arrivasse”, ha dichiarato l’attivista, ripreso dalla Cnn, “ma sapevo che prima o poi sarebbe arrivato”. Circa trecento coppie sono attese oggi per la registrazione e le prime cerimonie dopo l’approvazione della legge, metà delle quali nella capitale.

Taiwan è stato il primo Paese in Asia a riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso, venerdì scorso. Esattamente due anni fa, il 24 maggio 2017, il Consiglio dei grandi Giudici, la Corte Costituzionale di Taiwan, si era espresso a favore dei matrimoni gay, dando due anni di tempo allo Yuan Legislativo, il Parlamento dell’isola, per la revisione della legge. L’apertura ai diritti Lgbt aveva innescato un forte dibattito a Taiwan, con molti contrari. A novembre scorso, in uno dei dieci referendum che accompagnavano la tornata di elezioni amministrative, il 69% dei votanti si era detto contrario alla legalizzazione dei matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso.