Taiwan, terremoto di magnitudo 6,4: sale a 4 morti e 200 feriti il bilancio

Taiwan: sale a 4 morti e 200 feriti il bilancio del terremoto

E' salito a quattro morti e oltre 200 feriti il bilancio del terremoto di ieri a Taiwan. I soccorritori lottano contro il tempo per estrarre i superstiti dalle macerie causate dal sisma di intensita' 6.4 sulla scala Richter. Hualien, la citta' in cui si sono registrati i danni peggiori, e' una delle principali mete turistiche dell'isola e le autorita' non sono ancora in grado di stimare quante siano le persone coinvolte nei crolli degli edifici.