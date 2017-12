Tap, Emiliano contro Calenda: "Non medita e non approfondisce"

"Calenda non è un uomo che medita. L’incidente gravissimo in Austria avrebbe dovuto far meditare il ministro Calenda, ma Calenda non è un uomo che medita, è un uomo che va avanti senza approfondire. Io sono sempre stato favorevole al gasdotto Tap, non ho nulla contro i gasdotti, noi abbiamo solo chiesto di fare approdare il gasdotto in una zona non pericolosa, in una zona industriale. I ritardi in realtà sono dovuti agli errori di progettazione del consorzio Tap. Finirà male. Perché si sono ritenuti inapplicabili le direttive Seveso sulla sicurezza. Attenzione perché anche Meledugno è una stazione di decompressione come Baumgarten". Così il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano intervenuto poco fa a Radio anch’io, Rai Radio1