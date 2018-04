Tap, la procura di Lecce sequestra una parte del cantiere

Tap: Procura Lecce sequestra una parte del cantiere a Melendugno

La Procura della Repubblica di Lecce ha disposto il sequestro di una parte del cantiere per la realizzazione del gasdotto Tap a Melendugno. Si tratta della zona sita in localita' Paesane, in cui era stato avviato a nei giorni scorsi l'espianto di 448 alberi di ulivo, che si trovano sul tracciato del gasdotto. Il sequestro, firmato dal Procuratore della Repubblica Leonardo Leone de Castris e dalla pm Valeria Farina Valaori, segue il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri forestali.

In una nota Tap, nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e delle autorizzazioni ricevute, ribadisce l'assoluta fiducia nella magistratura e fornira' tempestivamente alla Procura tutti i chiarimenti necessari volti ad ottenere il dissequestro dell'area.