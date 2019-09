Taranto, 17enne con arresto cardiaco salvato dal prof di ginnastica

Salvato uno studente 17enne dal proprio insegnante di educazione fisica. Come scrive La Repubblica, il ragazzo è andato in arresto cardiaco durante l’ora di ginnastica nell'istituto Iiss Pacinotti di Taranto. Dopo una corsa blanda il ragazzo è caduto improvvisamente a terra senza rispondere. Tempestivo è stato l’intervento del professore di scienze motorie Mauro Alessano che chiama il 118 e inizia subito il massaggio cardiaco effettuato ininterrottamente per 9 minuti.

All'arrivo sul posto del 118 mandati in codice rosso, il ragazzo viene defibrillato e stabilizzato.Il cuore riprendere a battere. Trasportato in ospedale si sveglia, senza esiti neurologici. "L'insegnamento del Primo Soccorso nella scuola salva la vita. Quello che è accaduto oggi a Taranto è di straordinaria importanza perché ci dà ragione: imparare a scuola il Primo Soccorso significa ridurre le morti evitabili", commenta Mario Balzanelli, direttore della Centrale Operativa-Sistema 118 di Taranto e Presidente della Società Italiana Sistema 118 a La Repubblica.