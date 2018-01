Tarek Ramadan: quando profetava alla Camera del Lavoro... VIDEO

Tarik Ramadan, discusso leder integralista, aveva fatto un tour alla Camera del Lavoro recentemente, invitato da varie organizzazioni ( Donne in nero, cub, centri sociali , ) aveva parlato a Milano del futuro dell' islami in Italia . Una internazionale di compagne col velo assisteva all’incontro. Era stata anche l'occasione per tirare la volata alla campagna elettorale di Sala, che aveva infarcito le sue lite di candidati dei Fratelli Musulmani. Tarek era venuto per supportare soprattutto gli investimenti immobiliari degli stati del Golfo, che finanziano i Fratelli Musulmani e varie frange terroriste in Europa e nel mondo.

Il conferenziere dell’Islam Tarik parlava in francese, ma un servizio di traduzione simultanea elargiva in cuffia il suo pensiero : il discorso era subito caduto sulla libertà di satira, che Tarek aveva aspramente criticato. …Gli dava corda Hamza Piccardo, leader integralista italiano.

Le vignette pubblicate da Hebdo a Parigi le definiva volgari e offensive. Insomma, come dire, se la erano cercata , i vignettisti....

“Rappresentazione e realtà” era il titolo enigmatico della conferenza.

“Vogliamo creare un sindacato dei diritti dei musulmani”, aveva spiegato infine Piccardo. Diritti calpestati perché a Milano si vieterebbe la costruzione di moschee.,

Una militante del gruppo “ donne in nero”, supporter di Hamas, illustrava il perché di questa insolita convention alla Camera dei Lavoro.

“ Dicono che Tarik sia un terrorista : ma è solo perché ha una visione diversa sulla Palestina…La comunità ebraica di Milano è fascista, ha cercato di boicottare in tutti i modi l’arrivo di Tarek, ma non c’è riuscita… Non a caso Moni Ovadia si è allontanato dalla comunità ebraica, troppo di destra. E poi Tarek , sa, è un famoso, è un moderato…”.

La sala pullulava di falsi fotografi. Agenti segreti Cia, del Mossad, dei servizi marocchini, della Bosnia, del Montenegro e delle varie petroldinastie del Golfo riprendevano i presenti: notate alcune bionde valchirie aderenti ai centri sociali tedeschi, fan di Hamas.

A fare un po’ di distinguo era stato infine il giornalista Peter Gomez, che presentava il tour immobiliarista dei Fratelli Musulmani, che finanziand moschee in tutta Italia. Investimenti di tutto rispetto. Il tour di Tarek seguiva infatti l’inaugurazione di diversi centri islamici a Brescia, a Piacenza, a Mirandola (provincia di Reggio Emilia) e a Saronno, dove l’imam è Najib al Barid, formato all’università yemenita fondamentalista Al Iman. A Saronno era appena stata inaugurata una moschea che comprenderà anche una madrasa, un centro per il proselitismo, sale per attività culturali, commerciali e sportive. Il progetto è quello di costruire 33 moschee in Italia. 33 centri di indottrinamento fontamentalista. 500 mila euro a Mirandola, 900 mila a Vicenza, 500 mila a Saronno: in tutto 25 milioni di euro grazie al generoso contributo del Qatar. Per questo la sala pullulava di servizi segreti…

Peter Gomez giustificava così il suo far e da tetimionial a Tarek : “ nei prossimi anni assisteremo a una invasione senza precedenti…e non ci saranno solo i morti sulle spiaggie….” Gomez, l’insolito testimonial degli integralisti cercava però di smarcarsi …

“C’è una fascia di gente che ha paura di loro , in Italia…siano qui per parlare..”

E sugli attentati ai vignettisti: “ Hebdo vuole fare dei soldi con la satira, non compriamolo, certo che papa Francesco con la sua teoria del pugno da dare a chi offende la propria madre ha un po’ appoggiato chi è contro la satira agli islamici …io dico invece: non compriamo Hebdo ”

Quando Tarik Ramadan profetava alla Camera del Lavoro..... from claudio bernieri on Vimeo.