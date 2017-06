Tassista morì dopo un pestaggio. Acireale, arrestato 25enne russo

Un 25enne russo, Nikita Gromokov, originario di Mosca, che ha anche passaporto italiano, è stato fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini della morte di Angelo Leonardi, tassista di 61 anni, morto in ospedale d'infarto due ore dopo essere stato pestato vicino alla stazione ferroviaria di Acireale.



Il provvedimento restrittivo e' stato emesso dalla Procura di Catania e ipotizza il reato di omicidio preterintenzionale aggravato. Dopo la notifica del fermo della Procura, i carabinieri di Acireale hanno condotto il 25enne nel carcere di Catania.



Secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Acireale, basate sulla visione di immagini di sistemi di videosorveglianza della zona e su ricostruzioni di testimoni, Gromokov avrebbe incontrato fortuitamente la vittima vicino la stazione ferroviaria di Acireale e lo avrebbe accusato di avere sottratto il portafoglio della sua compagna. Ne e' scaturita una lite durante la quale il 25enne ha colpito con calci e pugni, a piu' riprese, il 61enne.



Un video a disposizione dei carabinieri mostra il brutale pestaggio che dura una ventina di secondi; ad un certo punto sulla scena compare anche una donna che si avvicina al tassista rimasto a terra, mentre il russo si allontana velocemente. Subito dopo il russo, la sua fidanzata e un'amica sono saliti su un treno diretto a Messina, da dove hanno poi raggiunto Milazzo, dove i tre sono residenti.



Leonardi, nonostante fosse ferito in varie parti del corpo, era riuscito a salire a bordo della sua Fiat 600 rossa e a rientrare a casa. A medicargli le ferite era stata l'anziana madre. Dopo qualche ora l'uomo era stato colto da malore ed e' intervenuta un'ambulanza. Trasferito all'ospedale, Leonardi e' morto poco dopo il ricovero per un doppio infarto.

