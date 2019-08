Taste of Roma, Italo accompagna i viaggiatori all'evento più goloso

Italo Treno. Chiamare il numero dell'assistenza equivale ad un suicidio. Economico. Provate come me a spendere 7euro e 62 centesimi per ottenere poco o niente. Se non, appunto, un salasso telefonico.

Tutto è pronto per ospitare all’Auditorium Parco della Musica l’ottava edizione di Taste of Roma, l’evento che ogni anno riunisce in una sola location i migliori chef per una quattro giorni interamente dedicata alla cucina d’eccellenza. 14 grandi chef della Capitale proporranno un menu degustazione da 4 portate gourmet che permetterà di vivere un’esperienza gastronomica unica nel suo genere e da condividere con amici, familiari e colleghi. Quest’anno per la prima volta una realtà come Italo diventa Partner della manifestazione, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità “accompagnerà” tutti i suoi viaggiatori a Taste of Roma con uno sconto speciale e riservato per l’acquisto dei biglietti a un prezzo goloso!

Taste of Roma e Italo hanno pensato a golose sorprese per chi viaggia e desidera ritagliarsi un momento da passare in compagnia all’insegna della buona cucina. Per tutti coloro che si recheranno alla manifestazione, esibendo all’ingresso un biglietto Italo utilizzato o da usare durante la settimana dell’evento, ci sarà uno sconto del 20% (biglietto da 16,00 euro e biglietto VIP da 60,00 euro). Per chi invece non sta già più nella pelle e vuole portarsi a casa i biglietti in prevendita, Taste of Roma e Italo hanno pensato a un utilissimo codice dedicato che sarà reperibile sui treni e nelle lounge Italo di Roma e Milano: basterà inserirlo accedendo al sito www.tasteofroma.it per ottenere uno sconto del 20%.

TASTE OF ROMA IN BREVE

DOVE: Giardini Pensili - Auditorium Parco della Musica - viale Pietro de Coubertin, 30 - 00196 - ROMA

QUANDO: 19, 20, 21, 22 settembre 2019

ORARI di apertura al pubblico:

 19/9 - giovedì 19:00 - 24:00

 20/9 - venerdì 12:00 – 15:30 (su accredito) | 19:00 – 24:00

 21/9 - sabato 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

 22/9 - domenica 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

COSTO BIGLIETTI: 16,00 euro – biglietto VIP e biglietto VIP Diners Club International 60,00 euro

I biglietti saranno in vendita su www.tasteofroma.it (già disponibili in prevendita) e in loco presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica. Biglietteria ufficiale TicketOne.

La biglietteria in loco aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento e chiuderà un’ora prima dell’orario di chiusura della manifestazione.

Per pagare i prodotti e le consumazioni, è ritirabile gratuitamente presso le casse e tutti i Wine Bar la Card Sesterzi (ricaricabile con multipli di 5€).