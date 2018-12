Tav, Appendino: "Referendum è prematuro, prima aspettiamo le analisi"

"E' prematuro parlare di referendum. In questo momento l'urgenza massima e' che le analisi siano concluse e rese pubbliche in modo che il dibattito posa fare un passo avanti". Lo ha affermato la sindaca di Torino Chiara Appendino, rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa, a proposito dell'ipotesi di un referendum sulla Tav. "C'e' un dibattito in corso - ha aggiunto - adesso l'urgenza e' definire l'analisi costi-benefici che dovrebbe dirci l'utilita' o meno dell'opera e la seconda analisi che e' quella tecnico-giuridica sui costi di una eventuale sospensione dell'opera. Una volta che ci sara' questo quadro poi si faranno le valutazioni politiche". Per Appendino "E' prematuro parlare di referendum. Come si sa noi siamo un movimento che apre sempre alla partecipazione, ma in questo momento questa valutazione credo debba arrivare in una seconda fase, quando ci saranno elementi aggiuntivi per il dibattito". "Un referendum - ha concluso - deve essere fatto in un quadro informato, in cui ci siano tutti gli elementi in campo, questa due analisi saranno maggiori elementi di discussione. Quindi questa scelta credo debba essere rinviata successivamente".