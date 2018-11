TAV, Appendino: "Rispetto chi protesta, ma non è tra le priorità". VIDEO

La Sindaca di Torino Chiara Appendino d'accordo con Di Maio sul No all'alta velocità Torino-Lione. "Siamo contrari alla Tav perche' in questo momento non ci serve". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, in una diretta Facebook, aggiungendo che la Torino-Lione "e' stata progettata 30 anni, quando i soldi si buttavano". "Noi non siamo contrari di principio alla Tav, ma solo alle tratte che ormai non servono. Significa spendere soldi in cose che non servono" ha aggiunto. (AGI) Pit