Tav, Coppola: ho spiegato in due note a Toninelli il mio no

Pierluigi Coppola ha partecipato ai lavori del gruppo di esperti per l'analisi costi-benefici sulla Tav "ma non alla redazione del documento finale, pubblicato sul sito del Ministero, poiche' ero in disaccordo con la metodologia adottata a maggioranza". Lo precisa lo stesso Coppola in una nota, spiegando di aver manifestato le ragioni del suo "disaccordo in diversi scambi email con il gruppo di lavoro, e, in presenza, negli incontri organizzati presso la Struttura Tecnica di Missione, allargati alla segreteria tecnica del Ministro". "Tali ragioni - prosegue - le ho sintetizzate al Ministro nella mia nota di 6 pagine del 24 Gennaio, che successivamente, su espressa richiesta della segreteria tecnica, ho sintetizzato in un'ulteriore nota di sintesi (tradotta anche in inglese) di 2 pagine". Coppola spiega la necessita' di queste precisazioni "in relazione alle dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli dopo la pubblicazione dell'analisi, esclusivamente a tutela del mio lavoro e delle mie competenze professionali".