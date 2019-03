Tav, il cda Telt sblocca i bandi: 2,3 mld. Salvini: "Scelta chiara e unanime"

Il consiglio di amministrazione di Telt ha firmato l’avvio dei bandi per 2,3 miliardi di lavori nel tunnel di base della Torino-Lione. Tra due giorni il testo comparirà sulla Gazzetta ufficiale europea. Trascorreranno poi sei mesi prima che le aziende che hanno deciso di presentare offerte ricevano l’invito formale da Telt per partecipare al bando. Sarà quello il momento in cui i due governi potranno ancora decidere di fermare la procedura.

La riunione di oggi, in videoconferenza tra Parigi e Roma, ha dato il via libera alle procedure per i bandi del tunnel di base sul versante francese. Si tratta di completare le due canne della galleria di base, lato Francia, tra l’imbocco di Saint Jean de Maurienne e il confine italiano. In tutto un tratto di 45 chilometri. Dei 90 chilometri complessivi di galleria 9 fanno parte del primo lotto che sta per essere completato. Oltre agli 81 chilometri di tunnel, l’appalto (diviso in tre lotti) prevede anche la realizzazione delle gallerie di interconnessione tra le due canne, una ogni 300 metri. Grazie al via libera di oggi non si perderà la tranche da 300 milioni di euro messa a disposizione dall’Unione europea.

Dopo il via libera, il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino va all'attacco: “Con la pubblicazione degli avvisi da parte di Telt, il governo Conte-Salvini-Di Maio ha consumato il grande imbroglio: dall’estate scorsa hanno un unico obbiettivo, scavallare le elezioni europee senza decidere. Ci sono riusciti, facendo credere che non si perdono i contributi europei quando è evidente, come ricorda l’Ue, che ove ci fossero ulteriori ritardi sui lavori, i contributi salterebbero lo stesso. Basta leggere le dichiarazioni di stamattina per capire che lo stallo si ripresenterà tale e quale appena passate le elezioni". Per il governatore "a rischio è tutta l’opera: con una nuova Commissione europea chi si sente di escludere che con la contrarietà del governo italiano, da cui Salvini si distingue solo a parole, qualcuno possa proporre che il corridoio mediterraneo venga realizzato al di sopra delle Alpi con i contributi previsti per la tratta italiana? Il Piemonte non ci sta a farsi prendere in giro da Conte-Salvini-Di Maio, tre uomini in fuga elettorale dalla Tav". Poi Chiamparino rilancia: "Reagiremo con ogni strumento democratico concesso, domani formalizzeremo la richiesta al ministero degli interni di poter tenere la consultazione popolare sul blocco della TAV con le elezioni del 26 maggio, in modo che sia chiaro chi è per la crescita, l’ambiente, la sicurezza, e chi è contro”.

Tav, Moscovici: "Sbagliato pensare che sia negativa"



La Tav Torino-Lione è un grande progetto europeo, importante per Francia e Italia e prendere che sia "insignificante o negativo sarebbe un grave errore", per questo il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici ha espresso l'auspicio che l'Italia resti impegnata sulla Tav. "Sono francese e sono europeo e so che l'Europa, come la Francia e del resto l'Italia hanno sempre sostenuto questo progetto, che credo sia estremamente strutturante", ha affermato giungendo all'Eurogruppo. "Penso che la Torino-Lione sia un grande progetto per il futuro. Spero ovviamente che i nostri amici italiani, quali che siano le vicissitudini del momento, quali che siano le domande non illegittime di rivalutare le cose, restino impegnati sulla Torino-Lione. Pretendere che il progetto non abbia senso, che sia insignificante o negativo per me è un errore - ha detto ancora l'eurocommissario -. E' un grande progetto strutturante per l'euro, la Francia e l'Italia ed è la ragione per la quale sono stati già decisi dei finanziamenti così importanti".

TAV: SALVINI, 'CDA TELT HA APPROVATO BANDI, SIAMO SU STRADA GIUSTA'

"Il cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega, in via Bellerio. Per Salvini si tratta di "una scelta chiara e unanime, ma è solo una delle opere pubbliche". Perché "ci sono 300 cantieri da far ripartire, porti, aeroporti, ferrovie e metanodotti. Contiamo che nell'arco di qualche giorno il Consiglio dei ministri porti in approvazione un decreto urgente sblocca-cantieri. Sono convinto che siamo sulla strada giusta".

TAV: BORNE, 'FRANCIA RIBADISCE IMPEGNO A PROGETTO, DISPONIBILI A CONFRONTO'

"La Francia ribadisce il suo pieno impegno al progetto Torino - Lione e la sua disponibilità ad una discussione tra partner". Così in una nota il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne dopo che il cda di Telt ha dato il via libera agli 'avis de marchés', che nel diritto francese indicano la prima fase del bando.