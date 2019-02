Salvini: "Emma? Andrò a un suo concerto. Chiederò la grazia per Peveri"

Legittima difesa: Salvini, pronti a chiedere grazia per Peveri

"Andai da Mattarella per Monella, l'imprenditore bergamasco che subi' una vicenda simile, ora prima voglio parlare con l'avvocato per capire come intendono muoversi e se servira' andro' dal presidente della Repubblica, non ho mica problemi". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispondendo alla domanda se intenda chiedere la grazia al presidente della Repubblica per Angelo Peveri, l'imprenditore condannato per il tentato omicidio di un ladro rumeno.

Post sessista: Salvini, insulti a Emma idiozia, andro' concerto

"Ha detto un'idiozia, spero di riuscire ad andare a un concerto di Emma Marrone se ne avro' il tempo". Cosi' il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva degli insulti rivolti alla cantante salentina dal consigliere del Carroccio Massimiliano Galli, poi espulso dal partito.

Tav: Salvini, progetto deve andare avanti

"Sulla Tav rimango convinto che il treno sia piu' veloce, inquini di meno e costi di meno quindi si puo' rivedere il progetto, si puo' risparmiare sulle vecchie macro stazioni pero' bisogna andare avanti". L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di una visita organizzata alla fiera Transpotec di Verona. Poi rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla spaccatura nata all'interno del governo attorno alla discussione sulla Tav il vicepremier ha aggiunto: "il governo va avanti".