Tenta di rubare auto con due bimbi a bordo, 13enne sventa il furto

Arrestato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Udine un 43enne residente ad Ancona colto in fragranza di reato di tentato furto aggravato di un’autovettura con due bambini a bordo.

Verso l'una e un quarto di stanotte una famiglia di cittadini bulgari residente in Italia, al rientro da un viaggio di fine anno nel paese d'origine, si era fermata a Udine davanti ad un albergo del centro per prendere una camera. Entrati nella hall per parlare col portiere avevano lasciato il veicolo in moto, con a bordo i figli - una bambina di 4 anni e un ragazzino di 13 che dormivano - davanti all’hotel, quando si sono accorti che il veicolo era partito a forte velocità. Dopo aver percorso qualche decina di metri la macchina però si è arrestata con l’uomo alla guida che ha cercato, invano, di rimetterla in moto dopo aver visto di essere stato raggiunto dal proprietario.

Il 43enne tuttavia si è rifiutato di scendere dalla macchina e solo grazie all’intervento del ragazzino 13enne, che è riuscito con prontezza di spirito a estrarre la chiave dal cruscotto e a sbloccare la chiusura centralizzata, i genitori sono riusciti ad aprire la portiera.

L'autore del furto è stato quindi bloccato dal personale di una Volante della Questura giunta nel frattempo sul posto. Sussistendo il pericolo di reiterazione del reato, in sede di convalida dell’arresto il Gip ha disposto per l'uomo il divieto di dimora in Udine e il Questore lo ha munito del foglio di via obbligatorio valido per tre anni.