Tenta di sgozzare la moglie e si uccide vicino a Roma

Ha tentato di uccidere la moglie e poi si e' suicidato. E' accaduto a Ciampino, comune alla porte di Roma. Un uomo di 42 anni, al culmine di una lite con la moglie, ha tentato di sgozzarla e si e' poi lanciato dal terzo piano della loro abitazione. L'uomo e' morto, mentre la moglie, una 37enne, e' stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sulla vicenda indaga la polizia.

L'uomo, Alessandro Tolla, che lavora nel ramo assicurativo, dopo aver tentato di uccidere la moglie, si e' lanciato da una finestra schiantandosi sulla terrazza del garage della palazzina di via Francesco Baracca, a Ciampino. All'arrivo dei soccorritori era gia' morto. Da una prima ricostruzione della polizia, sembra che la coppia abbia avuto una violenta lite al culmine della quale, il 42enne ha tentato di uccidere la moglie, Maria Giuliano. Ancora da chiarire i motivi della lite. Quando la donna e' stata soccorsa aveva un profondo taglio alla gola ed il volto tumefatto. E' stata trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Marino.