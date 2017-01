Terni, 12enne stuprata diventa mamma. Arrestato amico di famiglia

Uno straniero di 31 anni, da tempo residente a Terni, e' stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo umbro con l'accusa di aver violentato una bambina di 12 anni, figlia di un amico di famiglia. Le delicate indagini, coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Iannella, hanno preso il via quando la ragazzina, accompagnata dai familiari, si e' presentata in ospedale per eseguire delle analisi: i sanitari hanno accertato cosi' che era incinta, al quarto mese, il che escludeva anche la possibilita' di un aborto.

La piccola - oggi 13enne - ha poi portato regolarmente a termine la gravidanza, partorendo un bimbo poi affidato ai servizi sociali. La vittima, evidentemente impaurita, non avrebbe fatto il nome del suo stupratore ma gli accertamenti eseguiti dalla polizia e le testimonianze raccolte hanno consentito di chiudere il cerchio intorno a un operaio, connazionale della 12enne e amico del padre di lei: le rispettive famiglie si frequentavano con regolarita'.

A disporre l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e' stato il Giudice per le indagini preliminari Federico Bona Galvagno.