Un carabiniere ferito a Terni, verrà operato ai piedi. Arrestato un uomo

Arrestato l'uomo che questa mattina ha ferito un carabiniere nel corso di una colluttazione con le forze dell'ordine avvenuto alla rotatoria tra via Eugenio Chiesa e via Curio Dentato, a Terni.

La sua identificazione è ancora in corso, ma si tratterebbe di un trentenne di origine sudamericana. E' in stato confusionale e, si presume, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non appena gli accertamenti verranno conclusi e starà meglio - in base a quanto si apprende - sarà portato in carcere. Il magistrato Marco Stramaglia sta valutando le accuse imputabili all'uomo, che ha colpito con due colpi di pistola un militare, che verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere da un piede una delle due pallottole, mentre la seconda lo ha ferito di striscio all'altro piede.

"Per fortuna non dobbiamo piangere una vittima caduta sul dovere, per fortuna è andata bene e abbiamo solo un ferito, grave, cui va tutta la mia solidarietà e vicinanza, la mia gratitudine, estesa ovviamente anche al suo collega, per aver rischiato la sua vita per la nostra sicurezza e i miei auguri di pronta e completa guarigione.Ma quanto accaduto a Terni dove uno straniero durante un controllo ha sparato cinque colpi contro due carabinieri, ferendone uno, è gravissimo: auspico la massima severità nei confronti di questo criminale che ha cercato di uccidere due servitori dello Stato." Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato