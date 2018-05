Terracina, due corpi recuperati in mare. Una donna e un bimbo

Due corpi sono stati recuperati in mare a Terracina. Si tratta di una donna e di un bambino, entrambi di colore, abbracciati. I cadaveri sono stati avvistati da una motovedetta della Guardia di Finanza, che ha allertato la Guardia Costiera di Terracina. Questa e' uscita in mare insieme a unita' della Guardia Costiera di Gaeta, sia per recuperare i corpi sia per accertarsi che non ve ne fossero altri, non trovandone. La donna indossava un giubbotto di salvataggio. I cadaveri sono stati portati a terra e sono ora a disposizione dell'autorita' giudiziaria, che ha disposto l'esame autoptico.