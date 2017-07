Terremoto 4.2 nel Centro Italia, epicentro ad Amatrice

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4:13 tra le province dell'Aquila, Rieti e Teramo. La popolazione si è riversata nelle strade, in preda al panico e ha trascorso la notte fuori dalle abitazioni, sia quelle rimaste in piedi dopo gli eventi del 2016, sia quelle costruite dai soccorsi nei giorni successivi alla devastazione provocata dai due fortissimi movimenti tellurici. La scossa è stata chiaramente sentita anche nelle tende dove continuano a trovare rifugio gli scampati al terremoto.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità; l'epicentro è stato a 3 km da Campotosto (L'Aquila), 8 da Amatrice (Rieti) e 12 da Crognaleto (Teramo). Il movimento tellurico è stato poi seguito da un nuovo sciame sismico, scosse a distanza di pochi minuti l'una dall'altra di entità inferiore (dal 2.4 all'1.4). La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, anche fino a Rieti. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Lo ha confermato anche la Protezione civile. La Sala situazione Italia del Dipartimento si è messa subito in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di Protezione civile, per le verifiche del caso.



Le nuove scosse sismiche non hanno interessato solo l'area del Centro Italia già devastata dai terremoti del 24 agosto e del 26 ottobre dello scorso anno. Ieri sera nel Nord Italia è stata registrata dall'Ingv una scossa di magnitudo 3.6 tra la Lombardia e il Veneto, epicentro la zona di San Zeno di Montagna, nel Veronese, a una profondità di 4 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione nell'area circostante, in particolare nei centri abitati della sponda del lago di Garda nella provincia di Verona e nello stesso capoluogo scaligero. Non sono stati registrati danni a persone o cose.