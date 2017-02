Terremoto, 7 scosse nella notte in Centro Italia. La più forte magnitudo 3.7

Terremoto, 7 scosse nella notte in Centro Italia

Sono state 7 le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte nelle aree del Centro Italia, colpite dal sisma del 24 agosto dello scorso anno. La piu' forte, di magnitudo 3.7, e' stata registrata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) trentotto minuti dopo la mezzanotte in provincia di Macerata, ad una profondita' di 8 chilometri. La scossa si e' verificata a 3 chilometri da Monte Cavallo, 7 da Visso e Pieve Torina, 11 da Preci, in provincia di Perugia. All'1,49, invece, una scossa di magnitudo 2.3 e' stata registrata dalla sala sismica dell''Ingv di Roma in provincia di Treviso, ad una propfondita' di 11 chilometri. La scossa si e' verificata a 3 chilometri da Terzo e Refrontolo.