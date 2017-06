Terremoto a Macerata. Anzi no. Errore tecnico all'Ingv

Terremoto a Macerata. Ma è un flaso allarme: "Nessun terremoto"

Falso allarme per una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in provincia di Macerata: a causa di un problema tecnico, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha associato il territorio marchigiano, gia' colpito da violenti sismi nell'ottobre e gennaio scorsi, a un terremoto che si era registrato nelle Filippine.

Falso terremoto a Macerata. L'Ingv si scusa

Cosi' sulla lista dei terremoti era stata data notizia di un evento sismico minore (1.6) che alle 5:17 ora italiana aveva avuto per epicentro Pieve Torina, nel maceratese, attribuendole erroneamente la magnitudo 5.1 di un terremoto avvenuto nelle Filippine. "Il problema e' stato prontamente corretto", ha informato in una nota l'Ingv, scusandosi per l'inconveniente.