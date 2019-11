Terremoto Albania, bilancio sale a 23 moti e 650 feriti. Lutto nazionale

ALBANIA: OGGI LUTTO NAZIONALE, BILANCIO SALITO A 23 MORTI

E' salito ad almeno 23 morti ed oltre 600 feriti il bilancio del sisma di magnitudo 6.4 che ha colpito ieri la città portuale di Durazzo, in Albania. Lo ha reso noto il sito dell'emittente locale Tv Klan, precisando che secondo le autorità ci sono ancora decine di dispersi. Il primo ministro albanese Edi Rama ha visitato i feriti in ospedale e gli sfollati, molti dei quali hanno trascorso la notte nelle tende allestite all'interno dello stadio. Il governo ha dichiarato oggi giornata di lutto nazionale. Le scuole resteranno chiuse.

Piu' di 40 persone sono state recuperate vive anche nelle maratone di salvataggio che sono continuate con fari e riflettori dopo il tramonto del sole. "Le squadre di soccorso continueranno tutta la notte", ha detto il portavoce del ministero della difesa Albana Qehajaj. "Dobbiamo stare attenti perche' la notte rende piu' difficile qualsiasi operazione", ha aggiunto. Temendo di tornare a casa dopo una serie di potenti scosse di assestamento, centinaia di persone a Durazzo si sono rifugiate per la notte in tende allestite nello stadio di calcio della citta'. Il ministero della salute ha detto che piu' di 600 persone hanno ricevuto il primo soccorso per lesioni, per lo piu' di lieve entita'. Durante una visita alle vittime in un ospedale di Tirana, il primo ministro Edi Rama ha detto ai media locali che mercoledi' sarebbe stata una "giornata nazionale di lutto".