Terremoto, Baglioni donò 700mila euro con il concerto 'Avrai'

"In relazione a quanto riportato da alcuni organi di informazione, con riferimento alla donazione di 700mila euro da parte di Claudio Baglioni alla popolazione delle zone terremotate del Centro Italia, si precisa che tale donazione e' stata effettuata grazie al concerto-evento "Avrai", tenutosi a dicembre 2016 presso l'Aula Paolo VI in Vaticano, e avvenuta nel 2017". E' la nota diffusa in serata dall'ufficio stampa del cantante per smentire la notizia circolata sui social secondo cui Baglioni avrebbe devoluto il suo compenso di Sanremo ai terremotati.

"Grazie al concerto-evento "Avrai" - prosegue la nota - Claudio Baglioni e la Fondazione O'Scia' ONLUS hanno raggiunto l'obiettivo straordinario della raccolta di un milione e mezzo di euro per i bambini di Bangui - capitale della Repubblica Centrafricana - e per i bambini italiani delle zone terremotate del Centro Italia".