Terremoto Centro Italia, quattro scosse sopra magnitudo 5

Terremoto Centro Italia: Ingv, nuova scossa di magnitudo 5.1



La nuova, forte scossa avvertita nel centro Italia attorno alle 14.33 e' stata di magnitudo 5.1. Lo rende noto l'Ingv. Epicentro sempre nell'Aquilano, a 3 km da Barete e 5 da Pizzoli con profondita' di 10 chilometri.



Terremoto Centro Italia: donna incinta salvata da esercito ad Amatrice



Una donna in stato di gravidanza e' stata soccorsa pochi minuti fa dagli uomini del genio militare dell'Esercito Italiano nella frazione di Nommisci, uno dei borghi di Amatrice colpiti dal terremoto e al momento isolata a causa delle abbondanti nevicate che si stanno abbattendo sul Centro Italia da quasi 48 ore. La donna e' ora sotto osservazione presso i presidi sanitari provvisori allestiti lungo la Salaria, nel territorio di Amatrice.



Terremoto: Juncker, spese straordinarie fuori da deficit



L'Europa non lascera' da sola l'Italia nel far fronte all'ennesimo terremoto: lo ha sottolineato a Strasburgo il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Ieri, prima del terremoto, ho parlato al telefono con il primo ministro Paolo Gentiloni e abbiamo convenuto che le spese straordinarie devono essere fuori dal calcolo del deficit", ha detto Juncker. "E oggi, dopo il nuovo terremoto, ho chiesto al commissario per gli aiuti umanitari Christos Stylianides di andare in Italia al piu' presto per rendere disponibili tutti gli strumenti di sostegno possibili. L'Italia non puo' essere lasciata sola: un terremoto in Italia e' un terremoto in Europa"



Terremoto Centro Italia: tre scosse in meno di un'ora nella mattinata



Tre forti scosse di terremoto in un'ora, tutte sopra la magnitudo 5, tutte nel centr'Italia, tra L'Aquila e Rieti, ancora vicino ad Amatrice. Luoghi che in questi giorni sono già in piena emergenza neve. La prima scossa è stata avvertita intorno alle 10.25 tra il Lazio, l'Abruzzo e le Marche ed è stata avvertita anche a Roma a Firenze a Napoli e in Emilia. La magnitudo è stata di 5,3, secondo le stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ed è avvenuto tra L'Aquila e Rieti a una profondità di 10 km. Dopo la prima scossa forte, ce ne sono state altre quattro di poco successive con magnitudo più alta del 3,2, poi, alle 11,14, la seconda forte botta, con magnitudo intorno a 5,5.

Ma la paura non è finita. Pochi minuti dopo, intorno alle 11,25, un nuovo tremore prolungato, sempre con epicentro vicino allo stesso punto, con i centralini del pronto intervento che a quel punto ricevevano migliaia di telefonate. Nelle zone terremotate, nei comuni di Amatrice e Accumoli già sepolti dalla neve sono stati segnalati alcuni crolli. Ad Amatrice è venuto giù quel poco che restava del campanile della chiesa di Sant'Agostino, e ha ceduto un cornicione della Scuola Alberghiera. Ma è difficilissimo fare una stima dei danni e di eventuali feriti perchè i collegamenti viari con i luoghi più vicini all'epicentro sono quasi impossibili. Subito dopo la prima forte scossa un elicottero è decollato da Pescara e ora è in volo nella zona. Al momento non risultano feriti o vittime ma risultano dispersi 15 allevatori di Arquata del Tronto. "Siamo molto preoccupati per loro, non rispondono da oltre un'ora" spiega il sindaco Aleandro Petrucci, che sta cercando di mettersi in contatto con una quindicina di allevatori che stamattina si erano recati in paese per dare da mangiare al bestiame. Allertati i vigili del fuoco che hanno fatto partire le ricerche.

Tutte le stazioni dell'A24, l'autostrada che collega Roma, L'Aquila e Teramo, sono state chiuse per verificare la presenza di eventuali danni. Lo fa sapere la società Strada dei parchi. Secondo le rilevazioni Ingv le tre scosse si sono verificate a circa 30 chilometri a sud ovest di Ascoli Piceno e 110 km a nord di Roma.



"La scossa si è sentita in modo enorme, nel momento in cui siamo alle prese con emergenza neve che da 48 ore lascia senza corrente elettrica un quarto della città. E' una situazione molto complicata, abbiamo frazioni con un metro e mezzo di neve". Così il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, raggiunto telefonicamente da La7 e Sky Tg24, dopo il primo terremoto. "Allo stato non abbiamo segnalazioni di danni, ma già questa notte avevamo assistito a una serie di crolli per la neve - ha proseguito Castelli -, temiamo che alcune strutture con la scossa abbiano subito ulteriori indebolimenti e danni. Stiamo cercando di sfondare il muro di neve, anche per il trasporto dei medicinali. La situazione richiede grande lucidità e capacità di gestire l'emergenza". Poi dopo le altre due scosse: "Lancio un Sos, emergenza mostruosa".

Gli studenti di diverse scuole di Rieti sono stati fatti uscire per precauzione, mentre a Roma, tra le centinaia di chiamate ai centralini, gli studenti in alcune scuole di Roma sono scesi in cortile a seguito della scossa. A Roma evacuati gli uffici pubblici compresi i ministeri. Tante le segnalazioni e richieste di informazioni giunte al numero unico di emergenza 112 ma finora non sarebbe arrivata nessuna richiesta di soccorso. E' quanto si apprende dai vigili del fuoco anche se le verifiche sono ancora in corso.

Ad Acquasanta il sindaco lancia l'allarme. "Non so se le fortissime scosse di oggi hanno fatto altri danni: so che da stamani abbiamo una serie di black-out, anziani bloccati in casa dalla neve, che ha raggiunto un metro e mezzo di altezza, e intere frazioni isolate: Pian dell'Oro, Farno, Agore, Pozza, Pito, Venamartello. Ci servono mezzi pesanti per liberare le strade, subito" è l'appello di Sante Stangoni. Il comune è uno dei più vicini nelle Marche all'epicentro del sisma odierno, con la gran parte degli abitanti sfollati lungo la costa già dopo il terremoto del 24 agosto scorso. In montagna però sono rimasti gli allevatori: "vivono nei container, riscaldati elettricamente, e dunque ora sono al gelo". I telefonini cellulari, "quando funzionano, sono l'unico mezzo di comunicazione". Stangoni chiede che gli aiuti arrivino al più presto: "Non ci servono spalatori, ma spartineve".

"È una situazione abbastanza complicata. Stiamo ricevendo i ritorni dal territorio, ovviamente il sisma è stato avvertito in maniera chiara su tutta la parte centrale fino alla Capitale. Al termine delle verifiche potremo dire se abbiamo avuto situazioni particolarmente difficili o meno", ha detto a Skytg24 il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "In quella zona sta nevicando ormai da diverse ore, in maniera ininterrotta, e continuerà a nevicare ancora per le prossime ore".

"E' lo stesso sistema di faglie attivato il 24 agosto, ma a generare il terremoto di oggi è un segmento diverso", ha detto all'Ansa la sismologa Paola Montone, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.