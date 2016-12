Terremoto, Gentiloni a Norcia: lavoro tecnico di grande qualita'

"Tecnicamente e' stato fatto un lavoro di grande qualita'". Con queste parole il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha concluso la sua visita nel centro storico di Norcia, squassato dal terremoto. Gentiloni ha ringraziato il sindaco, le autorita' locali, le forze dell'ordine e ha augurato buon Natale a tutta la cittadinanza. La visita di Gentiloni proseguira' a San Ginesio nella Marche e Amatrice nel Lazio.

Per Gentiloni a Norcia "c'e' il segno della volonta' di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro. Fa molto piacere se posso incoraggiare questa volonta' con l'impegno di tutte le istituzioni. La piazza - prosegue Gentiloni - fa una doppia impressione: da una parte l'impatto delle distruzioni, dall'altra di come si stia lavorando, con la gabbia intorno alla chiesa, con la torre che e' stata messa in sicurezza". La Presidente della regione Umbria, Catiuscia Marini, riferisce che "entro gennaio" saranno consegnate le casette. "In questo modo - dice Marini - gran parte della popolazione tornera' sul territorio. Questo sara' possibile nei primi mesi del 2017".